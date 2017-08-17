Стратегический советник Трампа заявил об экономической войне США и Китая

Советник президента США по стратегическим вопросам Стивен Бэннон заявил, что Пекин и Вашингтон ведут против друг друга экономическую войну. Об этом он рассказал в интервью журналу The American Prospect.

«Мы находимся с состоянии экономической войны с Пекином. Китайцы не скрывают свои действия. Один из нас через 25-30 лет станет мировым гегемоном, и это будем не мы, если продолжим двигаться сегодняшним путем. Что касательно Пхеньяна — это просто отвлекающий маневр, пустяк», — заявил эксперт.

По его словам, Вашингтону необходимо маниакально сфокусироваться на Китае, поскольку проигрыш в предстоящие пять-десять лет станет точкой невозврата для США, после которой соперничество с Поднебесной станет невозможным.

14 августа президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны Роберту Лайтхайзеру изучить возможные нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Американский лидер также заявил, что Вашингтон готов ужесточить правила для обеспечения честной торговли. Пекин в ответ заявил, что не оставит без ответа односторонние меры США, и пообещал принять «меры аналогичного характера».

Стивен Бэннон — бывший владелец ультраправого издания Breitbart. Выпускник Гарвардского университета, Бэннон успел поработать в Goldman Sachs, а затем занялся съемками документальных фильмов. В его кинолентах утверждается, что современная иудео-христианская цивилизация находится под ударом: ее атакуют «жульнический капитализм» Китая и России, «хищнический либертарианский капитализм» и «радикальный исламский фашизм».