В МТС прокомментировали намерение абонента взыскать 30 миллиардов рублей

В МТС назвали абсурдным намерение абонента взыскать с оператора 30 миллиардов рублей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь оператора связи Дмитрий Солодовников.

Перспективы этого иска представитель МТС комментировать отказался, однако подчеркнул, что «сейчас видно, что сами требования абсурдны и чрезвычайно завышены».

«Речь идет о шести минутах, списанных из голосового пакета абонента. Все начисления были корректные, и это подтвердили суды первой и второй инстанции. Конечно, крупная сервисная компания может столкнуться с абсурдными требованиями абонентов, встретиться с удивительными суммами, однако мы все вопросы с абонентами стараемся решить во внесудебном порядке», — заявил Дмитрий Солодовников.

По словам пресс-секретаря оператора связи, это первый подобный случай в истории компании.

Материалы по теме «А» и «Б» зависнут на трубе ФАС обещает абонентам мобильной связи отмену роуминга в 2017 году

Ранее 17 августа стало известно, что житель Тамбова Алексей Мелехов подал иск к МТС о компенсации морального вреда на сумму 30 миллиардов рублей. В качестве ответчиков также названы правительство России и администрация Тамбовской области.

В конце января 2017 года Мичуринский городской суд отказал в удовлетворении этих требований. Позднее Мелехов проиграл апелляцию — в Тамбовском областном суде, после чего обратился в третью — кассационную — инстанцию, которая еще не приняла решение.

Как сообщается в материалах суда, абонент использовал тариф «Smart 022015», по которому ежемесячно получал три гигабайта интернет-трафика, 500 минут звонков и 500 СМС. По версии истца, 22 июня 2016 года оператор сотовой связи незаконно списал минуты, включенные в тариф для бесплатных звонков.