Госадвокат отказался защищать Януковича в суде

Государственный адвокат Виталий Мешечек, предоставленный бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, отказался защищать экс-главу государства. Об этом юрист заявил в четверг, 17 августа, на заседании в Оболонском районном суде Киева, передает РИА Новости.

«Я занимаюсь индивидуальной адвокатской практикой и не вхожу ни в одно адвокатское объединение, не имею помощников. Закон о бесплатной помощи исключает привлечение одновременно нескольких государственных защитников. Поэтому, учитывая особую сложность уголовного дела, считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела», — заявил адвокат.

При этом представители гособвинения полагают, что Мешечек должен продолжать защищать Януковича. Коллегия судей отправилась в совещательную комнату для принятия решения.

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О том, что Мешечек будет представлять в суде интересы бывшего украинского лидера по делу о государственной измене, стало известно в середине июля. Как отмечала «Украинская правда», соответствующее решение приняли в региональном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве. Отмечалось, что адвокат занимается юридической практикой пять лет, а ранее играл в составе футбольной команды «Азовсталь» во второй лиге страны.

6 июля Оболонский суд постановил назначить Януковичу адвоката. За день до этого бывший президент объявил, что не будет далее участвовать в процессе по делу о госизмене и отзывает своих защитников. Обвинение просило начать заочное судебное рассмотрение дела из-за того, что Янукович якобы уклоняется от правосудия.