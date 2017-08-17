В Генпрокуратуре Украины заявили о срыве процесса над Януковичем

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) отказ государственного адвоката Виталия Мешечека защищать бывшего президента Украины Виктора Януковича назвали срывом процесса по делу о государственной измене. Об этом заявил прокурор ГПУ Максим Крым, передает в четверг, 17 августа, телеканал «112 Украина».

«Я считаю, что подобное заявление защитника является попыткой срыва процесса. Закон обязывает его оказывать помощь обвиняемому. Я прошу отказать в ходатайстве», — сказал представитель надзорного ведомства.

Крым подчеркнул, что «единственным законным основанием для самоотвода защитника является признание его собственной некомпетентности».

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Ранее в тот же день сообщалось о том, что Мешечек отказался защищать Януковича. Адвокат подчеркнул, что не имеет помощников, в то время как закон разрешает привлечение на процесс нескольких государственных защитников. «Поэтому, учитывая особую сложность уголовного дела, считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела», — объяснил Мешечек.

О том, что Мешечек будет представлять в суде интересы бывшего украинского лидера по делу о государственной измене, стало известно в середине июля. В начале того же месяца Оболонский суд украинской столицы постановил назначить Януковичу адвоката. За день до этого бывший глава государства объявил, что не будет далее участвовать в процессе по делу о госизмене и отзывает своих защитников. Обвинение просило начать заочное судебное рассмотрение дела из-за того, что Янукович якобы уклоняется от правосудия.

