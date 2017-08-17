Российский генерал в Сирии впервые обратился к жителям страны

Представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко впервые за время работы организации обратился по телевидению к жителям страны. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает РИА Новости. Выступление прошло в Латакии на базе основного государственного канала.

«Обращаюсь ко всем сирийцам, желающим освободить свою страну от террористов, восстановить мир и согласие в своей стране. Только ваши совместные усилия позволят остановить братоубийственную войну и вернуть в многострадальную Сирию долгожданный мир», — сказал он.

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Кураленко отметил, что из-за действий боевиков промышленная и социальная инфраструктура разрушены, памятникам мирового культурного наследия нанесен непоправимый ущерб, а миллионы граждан были вынуждены покинуть свои дома. Он напомнил, что Россия всегда поддерживала Сирию,а потому откликнулась на просьбу оказать помощь в борьбе с террористами.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ. ВКС России начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.