Российские военные в Сирии и власти Латакии подписали соглашение о перемирии

Командование группы российских войск в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня. Как пояснил офицер Центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов, это первый договор с такой крупной территориальной единицей республики, передает РИА Новости, ранее такие договора подписывались только с отдельными населенными пунктами.​

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Воронцов также рассказал о доставке российской гуманитарной помощи жителям латакийского селения Аль-Серкезия. «Мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай», — сообщил он.

Россия, Турция и Иран подписали 4 мая Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Создаются четыре зоны: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Москва готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности, также возможно участие и других стран, но только на базе консенсуса.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ. ВКС России начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.