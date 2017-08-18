Станислав Каторов стал главой Реутова

Временно исполняющий обязанности руководителя подмосковного Реутова Станислав Каторов единогласно избран советом депутатов муниципалитета на должность главы города. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает сайт правительства Московской области со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Более месяца назад губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил мне поучаствовать в конкурсе на должность главы города Реутов, я принял это предложение (...). Я выражаю благодарность за оказанное мне доверие [советом депутатов], готов вступить в должность и продолжать работать на благо города Реутова», — приводятся в сообщении слова Каторова.

Дальнейшая стратегия развития муниципалитета, по его словам, не претерпит существенных изменений. Особое внимание будет уделяться развитию социальной сферы, повышению уровня жизни, а также усилению экономической базы посредством привлечения в город новых инвестиций.

Станислав Каторов стал врио главы Реутова 3 июля. Эта должность стала вакантной в связи с назначением Сергея Юрова на пост исполняющего обязанности мэра Балашихи.