В Госдуме раскритиковали идею уравнять буквы «е» и «ё» в документах

Буква «ё» является неотъемлемой частью русского алфавита — изменение ее статуса в документах может серьезно помешать борьбе с преступностью и поиску пропавших людей. Такое мнение выказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов РИА Новости в пятницу, 18 августа.

Так парламентарий отреагировал на инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, который предложил сделать равнозначными буквы «е» и «ё» в личных данных.

«Не поддерживаю, — сказал Емельянов, отвечая на вопрос, поддерживает ли он данную идею. — Я бы с именами и идентификацией был бы очень осторожен, потому что это связано с очень многими проблемами, в том числе и с борьбой с преступностью, и поиском родственников, поиском пропавших. Поэтому все-таки в транскрипции имен должна быть аккуратность».

По данным агентства, с соответствующим предложением Петров выступил ранее в пятницу. «Путаница в различном написании имен собственных — фамилий, имен, отчеств, места рождения граждан — владельцев документов является серьезным дефектом актов, фиксирующих юридические факты. Примерами такого написания является различное написание имени "Наталья" и Наталия", отчества "Геннадьевич" и Геннадиевич", а также использования в фамилиях, именах, отчествах, географических наименованиях буквы "е" вместо "ё" и наоборот», — отмечается в пояснительной записке к федеральному законопроекту, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Различное написание таких данных владельца документов не является искажением и не должно быть основанием для ограничения или препятствий в реализации прав и свобод граждан.

В середине марта 2016 года Минобрнауки России рекомендовало всем органам использовать букву «ё» в официальных документах. Бывший глава ведомства Дмитрий Ливанов также подчеркнул, что обладатели личных данных с буквой «ё» должны самостоятельно контролировать написание их имен в официальных документах во избежание недоразумений.