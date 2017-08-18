Богатейший человек Африки захотел купить «Арсенал» и уволить Арсена Венгера

Нигерийский миллиардер Алико Данготе заявил, что желает купить лондонский «Арсенал» и уволить главного тренера Арсена Венгера. Об этом сообщает Bloomberg.

«Первая вещь, которую я бы изменил, — тренер. Венгер проделал великолепную работу, но кто-то другой должен попытать удачу», — уверен бизнесмен.

Данготе не сомневается, что ему удастся договориться о покупке клуба с другими акционерами — американцем Стэном Кронке (владеет 67 процентами) и россиянином Алишером Усмановым (30 процентов).

«Если они получат правильное предложение, я уверен, они уйдут. Мы сделаем предложение, которые заставит их реально задуматься об уходе. И тогда мы все закончим, я думаю, у нас все получится», — подчеркнул Данготе.

Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года. С того момента канониры трижды становились чемпионами Англии и по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2016/2017 болельщики клуба не раз выступали за отставку специалиста. В частности, они считали, что Венгер не сумеет привести команду к победе в еврокубках.

Данготе — самый богатый человек Африки. Bloomberg оценивает его состояние в 11,1 миллиарда долларов.