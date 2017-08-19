Блуждающих кур облачили в модные дорожные жилеты

Владельцы британской виллы Glenshieling House раздали курам, обитающих на территории гостиницы, разноцветные светоотражающие жилеты, чтобы они не попали под колеса автомобилей. Фотографии и видео с птицами в защитной амуниции появились на странице гостевого дома в Facebook.

Всего в Glenshieling House проживают 14 кур, жилеты достались только самым предприимчивым из них, рассказала STV News хозяйка кур Луиза Леннокс (Louise Lennox). «Обычно они остаются в саду, но некоторые из них любят походить по дороге, а иногда и через нее», — пояснила она.

На жилеты владелица кур нанесла адрес их обитания и номер телефона, по которому можно связаться с гостиницей. Женщина объяснила, что сделала это для того, чтобы столкнувшиеся с заплутавшими птицами пешеходы и автовладельцы знали, куда их вернуть. Леннокс призналась, что также надеется на то, что таким образом больше людей узнают о ее отеле.