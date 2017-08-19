Кишинев попросит Москву легализовать молдован в России

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал ходатайствовать о новом этапе легализации молдован, находящихся в России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем работу по амнистии, согласно статье 27 Федерального закона № 114 Российской Федерации. Как известно, весной этого года, в результате миграционной амнистии, десятки тысяч молдаван, незаконно находящихся на территории России, смогли легализовать свое пребывание там», — написал Додон, отметив, что многие молдаване не успели пройти данную процедуру.

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Ранее президенты Молдавии и России договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших законодательство России. Она начала действовать с 1 марта и должна была длиться 20 дней, однако позже срок действия амнистии продлили до 12 мая.