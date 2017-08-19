В МИД рассказали о предательской позиции Израиля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает позицию Израиля, возражавшего против допуска России к участию в проекте обновления мемориала в бывшем концлагере Собибор, граничащей с предательской. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством», — сказала Захарова.

Ранее МИД России выразил разочарование в связи с отказом Польши допустить россиян к участию в международном проекте обновления музея «Собибор», построенном на месте концлагеря.

14 октября 1943 года в концлагере Собибор произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.