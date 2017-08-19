Мужчина с ножом ранил восьмерых прохожих в Сургуте

В Сургуте неизвестный напал на прохожих с ножом, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансйискому автономному округу.

«Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив 8 гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести», — отмечается в заявлении управления.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС ликвидировали нападавшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщает телеграм-канал Mash, при нападении пострадали две женщины и пять мужчин. Несмотря на то, что преступник бил ножом в область живота или шею, тяжело ранен один человек.

По некоторым данным, нападавших было двое, один из них остается на свободе.

