Опубликовано фото нападавшего на жителей Сургута с ножом

Появилось фото мужчины, ранившего ножом восьмерых (по другим данным — семерых) прохожих в центре Сургута. Снимки публикует РЕН ТВ.

Нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции. Его личность и мотивы совершения преступления устанавливается. Судя по фото, на мужчине закреплен пояс с неустановленным устройством.

По данным телеграм-канала Mash, взрывчатки на теле преступника не обнаружено. Место происшествия осматривают кинологии и взрывотехники.

Как сообщается на сайте управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, нападавший оказал сопротивление полицейским. В настоящее время проверяется информация о том, что он мог страдать психическим расстройством.

Утром в субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих. Семеро раненых были доставлены в Сургутскую трамватологическую больницу, детей среди них нет. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.