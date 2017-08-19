Полиция исключила теракт из списка основных версий нападения в Сургуте

Версия о том, что нападение с ножом на прохожих в Сургуте является терактом, не основная, сообщили «Интерфаксу» в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Под личный контроль расследование произошедшего взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

Утром в субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. Семеро раненых были доставлены в Сургутскую трамватологическую больницу, детей среди них нет. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции. На мужчине был закреплен пояс с неустановленным устройством. Однако было установлено, что взрывчатки у него не было.

