Установлена личность напавшего на жителей Сургута мужчины

Личность мужчины, ранившего в Сургуте семерых человек, установлена. Это местный житель 1994 года рождения, сообщила «Ленте.ру» представитель следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу Алина Никифорова.

Она также отметила, что, по предварительным данным, нападавший страдал от психического расстройства.

По информации анонимного источника «Ленты.ру», злоумышленник — Бобичел Абдурахманов, уроженец Средней Азии. Собеседник уточнил, что в его поведении были замечены странности, однако он не состоял на учете у врачей.

Ранее стало известно, что полиция не рассматривает теракт как основную версию случившегося.

Утром в субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. Семеро раненых были доставлены в Сургутскую трамватологическую больницу, детей среди них нет. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.