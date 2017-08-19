Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте

В интернете появилось видео с места нападения мужчины с ножом на прохожих в Сургуте. Ролик опубликован в YouTube.

По последним данным, в результате пострадали семь человек. РИА Новости уточняет, что пятеро из них остаются в больнице, двое отпущены домой.

Нападавший оказал сопротивление сотрудникам ППС при задержании, и они были вынуждены открыть огонь на поражение.

По информации следственного комитета, личность мужчины установлена: это местный житель 1994 года рождения.

Полиция не считает это происшествие терактом.

