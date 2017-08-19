Женщины-арбитры впервые обслужат мужской турнир под эгидой ФИФА

Семь женщин-арбитров обслужат матчи мужского юношеского чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Этот турнир станет первым под эгидой ФИФА, на котором будут работать женщины-арбитры. Все они выступят в роли резервных рефери.

«Мы считаем, что пришло время привлечь женщин-арбитров к работе на мужских турнирах ФИФА. В прошлом году они работали вместе с мужчинами на отдельных официальных матчах, сейчас мы хотим увидеть их работающими вместе на турнире», — отметил глава судейского комитета ФИФА Массимо Бузакка.

В мае стало известно, что Бибиана Штайнхаус будет работать главным арбитром на матчах немецкой Бундеслиги в сезоне-2017/2018. Ранее она работала на матчах второго дивизиона чемпионата Германии, женских чемпионатов мира 2011 и 2015 годов, а также Олимпийских игр-2012.