Почти 40 итальянцев госпитализировали после ужина в московской гостинице

36 туристов из Италии получили пищевое отравление после ужина в ресторане при отеле «Бородино» в Москве. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает телеграм-канал Mash.

Пострадавшие были госпитализированы. Причиной отравления могла стать пища, зараженная сальмонеллой.

В дипломатическом представительстве Италии выясняют обстоятельства происшествия. «Мы получили информацию об отравлении, занимаемся уточнением всех деталей и обстоятельств произошедшего», — заявил ТАСС сотрудник учреждения.

В отеле отрицают, что причиной плохого самочувствия постояльцев стал ужин в гостинице. Как рассказали РИА Новости в московском call-центре для туристов, администрация «Бородино» утверждает, что граждане Италии отравились в другом месте.

Четырехзвездочный отель «Бородино» располагается недалеко от парка Сокольники. При гостинице действуют два ресторана и лобби-бар.

17 августа сообщалось, что в Томской области на «Празднике топора» отравились более 100 человек.