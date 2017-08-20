СМИ сообщили о смерти советника главы Минздрава от удара молнии в Крыму

Советник министра здравоохранения России Игорь Ланской погиб от удара молнии в крымском Судаке. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает kp.ru.

Отмечается, что вечером 18 августа в городе была сильная гроза, во время которой находившийся у Девичьей башни Генуэзской крепости москвич достал мобильный телефон, чтобы ответить на звонок. В этот момент в него попала молния.

На место прибыли медики, которые зафиксировали следы удара молнии и констатировали смерть. «Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали газете в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

По информации газеты, погибшим оказался советник главы Минздрава Ланской.

О смерти чиновника было объявлено 19 августа. «Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера (18 августа) трагически ушел из жизни советник министра Игорь Львович Ланской», — говорится на сайте ведомства. Там добавили, что прощание с чиновником состоится во вторник, 22 августа, на Троекуровском кладбище в 13:00.