В результате обстрела международной выставки в Дамаске погибли четыре человека

Боевики обстреляли международную промышленную выставку в Дамаске. Об этом сообщил источник в силах безопасности, передает РИА Новости в воскресенье, 20 августа.

По информации ТАСС, минометный снаряд упал у главного входа на территорию экспозиции. В результате случившегося погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. По словам источника, обстрел вели из Восточной Гуты — пригорода Дамаска. Выставка проводилась впервые после шестилетнего перерыва.

В начале июля сообщалось, что в результате теракта в центре Дамаска после мусульманского праздника Ид аль-Фитр ранения получили десятки человек. Смертник, взорвавший свой автомобиль на площади Аль-Гадир в квартале Баб Тума, был частью массированной атаки террористов.

59-я Международной выставка промышленных товаров открылась 17 августа в Дамаске. На ней представили различное оборудование, машины, спецтехнику, стройматериалы, а также товары народного потребления и образцы пищевой промышленности. До войны в Сирии она считалась самой старой и одной из крупннейших в ближневосточном регионе.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Башару Асаду, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы. Среди последних — запрещенная на территории России организация «Исламское государство».

