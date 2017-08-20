В Волгоградской области трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком

В Волгоградской области проводится доследственная проверка по факту гибели трехлетнего мальчика. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, днем ребенок с несовершеннолетними сестрами играл во дворе своего частного дома, внутри которого находилась его мать с младшим ребенком. Вечером дети, не спросив разрешения у родителей, пошли играть к песчаному оврагу недалеко от дома. Когда они залезли в углубление, произошло обрушение верхней части оврага.

«Девочки успели убежать, а их брат оказался под грудой песка. Школьницы побежали за помощью к взрослым, рассказав о произошедшем своим родителям. Ребенок пробыл под песком около получаса, прежде чем его откопал отец. Мальчика в полуживом состоянии доставили в больницу, однако спасти жизнь малолетнего не удалось», — отметили в СК.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

20 июля в городе Зеленогорске Красноярского края восьмилетний мальчик скончался во время игры в войнушку. По предварительным данным, вечером 18 июля трое детей играли в подъезде жилой пятиэтажки. Один из них, держа в руке игрушечный автомат, поднялся по лестнице, ведущей с последнего этажа на чердак, и упал с высоты 2,5 метра, ударившись головой о бетонный пол.