Игравший в войнушку восьмилетний мальчик погиб под Красноярском

В городе Зеленогорске Красноярского края скончался восьмилетний мальчик во время игры в войнушку. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета России.

Назначена доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 18 июля трое детей играли в подъезде жилой пятиэтажки. Один из них, держа в руке игрушечный автомат, поднялся по лестнице, ведущей с последнего этажа на чердак, и упал с высоты 2,5 метра головой вниз на бетонный пол.

С тяжелыми травмами мальчика доставили в больницу, но спасти ему жизнь врачам не удалось.

4 июля в Челябинской области погиб подросток, игравший в прятки на территории недостроенного ледового дворца. Девочка скончалась на месте, ударившись головой об железную балку при падении с высоты второго этажа.