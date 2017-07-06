Игра в прятки на стройке ледового дворца закончилась гибелью подростка на Урале

В городе Сатка Челябинской области проводится проверка по факту гибели подростка на территории недостроенного ледового дворца, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Надзорные органы намерены дать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц — владельцев здания.

По данным областной прокуратуры, инцидент произошел 4 июля. К недострою был свободный доступ, и подростки играли там в прятки. Две девочки упали с высоты второго этажа. Одна из них скончалась на месте, ударившись головой об железную балку, другую госпитализировали с травмами.

Недостроенный ледовый дворец в Сатке, как отметили в ведомстве, представляет собой частично обложенную кирпичом металлическую конструкцию высотой девять метров с межэтажными перекрытиями и лестницами, но без крыши и боковых ограждений. На объекте отсутствуют охрана и освещение.

29 июня гулявшая по крыше недостроенного здания в Москве 17-летняя девушка провалилась в вентиляционную шахту. Она попала в реанимацию в состоянии шока с травматической ампутацией голени и многочисленными переломами. Происшедшее квалифицировали как несчастный случай.