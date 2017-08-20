Затопленные ливнем улицы Красноярска сняли на видео

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Дождь подтопил 43 участка дорог в Красноярске. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Все пешеходные переходы в городе закрыты. Движение транспорта ограничено на десяти улицах. Прекращено движение 20 автобусных маршрутов по затопленным ливнем улицам Шумяцкого, Авиаторов и Воронова. Кроме того, вышли из строя 16 светофоров.

Оперативный штаб, действующий в Красноярске с 10 часов утра, вывел на улицы всю откачивающую технику муниципальных предприятий и четыре мотопомпы. На устранение последствий ливня также направили технику пожарных частей и до 30 единиц техники компаний «Краском», «Автоспецбаза», управления железной дороги и МЧС.

По данным гидрометцентра, за семь часов в городе выпало 44 миллиметра осадков при месячной норме 68 миллиметров. В течение суток синоптики ожидают еще 14 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня в городе объявлена чрезвычайная ситуация. Красноярские власти дали распоряжение подготовить места для возможной эвакуации населения.