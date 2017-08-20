Власти Красноярска распорядились подготовить эвакуацию горожан из-за ливня

Красноярские власти дали распоряжение подготовить места для возможной эвакуации населения. Об этом сообщили ТАСС в мэрии. В городе объявлена чрезвычайная ситуация из-за сильного ливня.

«Более 80 домов временно оказались без света. В 85 домах оказались подтопленными дождевыми водами кровли и подвалы. В четырех школах и двенадцати детских садах были подтоплены подвалы и произошло подтекание по фасадам», — отметили в городской администрации.

В 13 домах Железнодорожного и Октябрьского районов Красноярска оказались подтоплены непосредственно жилые помещения. Трех человек эвакуировали в профилакторий «Лесной».

В городе потоплены 43 участка дорог, запрещено движение пешеходов в подземных переходах. Полностью остановлено движение троллейбусов и трамваев.

В город вывели всю откачивающую технику муниципальных предприятий, привлечены также сотрудники и техника МЧС, РЖД.

Утром на некоторое время без света осталась краевая клиническая больница. К 12 часам (8:00 мск) электроснабжение учреждения восстановили.

По данным агентства, с 4 до 11 утра в Красноярске выпало 44 миллиметров осадков, притом что месячная норма составляет 68 миллиметров.