Из-за сошедшего на Судак селевого потока объявили режим ЧС

В связи со сходом селевого потока в результате ливня в крымском Судаке объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте городского округа.

«На трассе Симферополь — Судак в районе кафе "Привал" на дороге в сторону села Краснокаменка потоком грязной воды с проезжей части смыло несколько автомобилей, в результате чего образовались затор протяженностью 50 метров и дорожная пробка протяженностью более 10 километров», — отмечается в сообщении.

Транспорт, стоящий в заторе, был частично затоплен сходящим грязевым потоком. В результате гидроудара 15 машин вышли из строя. Люди с места ЧП были эвакуированы.

Как «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении ГИБДД, повреждения получили около 70 автомобилей.

Сильный ливень прошел в Судаке вечером в пятницу, 18 августа. В районе русла реки Суук оказались подтоплены домовладения, трассу Симферополь — Судак размыло. Без света остались 11 тысяч человек в 27 населенных пунктах.

