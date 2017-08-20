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Под Белгородом расстреляли семью предпринимателей

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В Белгородской области возбудили уголовное дело после обнаружения в городе Валуйки тел трех человек с огнестрельными ранениями — 55-летних мужчины и женщины и их 29-летнего сына. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы, допрашиваются соседи и коллеги потерпевших.

В СК сообщили, что вечером 18 августа в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что семья ее знакомых не выходит на связь. По предварительным данным, убитые занималась строительным бизнесом: в частности продажей стройматериалов и товаров для дома. Как уточняет ведомство, в местных СМИ пишут, что причиной преступления могло быть ограбление.

В середине июля в Ростове-на-Дону задержали офицера полиции, который расстрелял машину с бывшей женой и тестем. Преступление было совершено около 18:00 на трассе Ростов — Таганрог, в черте города. Мужчина на автомобиле Hundai Elantra открыл огонь по двигавшейся рядом машине Hyundai Solaris.

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