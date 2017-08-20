В ДТП под Кызылом погибли шесть человек

На федеральной автотрассе Р-257 в 17 километрах от города Кызыл (Тыва) произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает РИА Новости.

В результате аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще трое пострадавших, среди которых также есть несовершеннолетний, госпитализированы.

На сайте главного управления МЧС по республике Тыва отмечается, что на месте ДТП задействованы 47 человек и 11 единиц техники.

«Какое горе, — написал в Facebook глава республики Шолбан Кара-оол. — Все необходимые поручения дал. В больницы на скорой увезли пострадавших. Выясняются личности и обстоятельства произошедшего».

19 июля сообщалось, что в Курской области в результате ДТП погибли пять человек, в том числе четыре ребенка.