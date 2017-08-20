Трамп понадеялся на объединение США после акций протеста

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что протесты помогут восстановить разделенную страну. Об этом он написал в своем Twitter.

«Наша великая страна разделена десятки лет. Иногда нужен протест, чтобы излечиться, и мы излечимся, и станем сильнее!. Я аплодирую многочисленным протестующим в Бостоне, которые выступили против нетерпимости и ненависти», — заявил глава государства.

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Накануне в центре Бостона прошли акции сторонников правых взглядов и их противников. Ультраправые вышли на марш «Свобода слова», выступая за возможность свободно выражать свое мнение для каждого американца, включая приверженцев превосходства белой расы. Их противники вышли с критикой расовой и национальной нетерпимости, однако в ходе шествия были слышны выкрики с требованием отставки Трампа.

12 августа неонацисты провели в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Спровоцированные радикалами беспорядки продолжались несколько дней, 33 человека пострадали, трое погибли.

16 августа Трамп высказался против сноса памятников, а также обвинил СМИ в попытках изменить историю. Президент предположил, что памятники Вашингтона и Джефферсона тоже можно сносить, пользуясь теми же предлогами, что и в случае с памятниками южанам. 45-й глава государства напомнил, что оба отца-основателя были крупными рабовладельцами.

18 августа американский актер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором осудил митинг неонацистов. Он попросил президента выступить с критикой событий в Шарлотсвилле и предложил ему вариант речи: «Я отказываюсь от поддержки расистов. Страна, победившая армии Гитлера — не место для нацистских флагов».