Дети Джонни Кэша ужаснулись нацисту в футболке с изображением музыканта

Семья Джонни Кэша осудила неонациста, который участвовал в беспорядках в Шарлотсвилле в футболке с изображением музыканта. Об этом в четверг, 17 августа, в Facebook написала дочь певца Розанна Кэш.

«Мы были взволнованы видео, на котором запечатлен молодой человек из Шарлотсвилля, самопровозглашенный неонацист, изрыгающий желчь и ненависть. Его футболка была украшена именем Джонни Кэша, нашего отца», — говорится в сообщении.

Дети Кэша отметили, что это вызвало у них отвращение.

«Мы просим избавить имя Кэш от разрушительной и ненавистной идеологии», — заключили они.

12 августа в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Джонни Кэш (1932-2003) — американский музыкант, ключевая фигура в жанре кантри. В его дискографии такие альбомы, как Songs of Our Soil, I Walk the Line и Gone Girl.