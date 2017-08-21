ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»

Банк России 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Северо-Восточный альянс» (СВА), сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ. В качестве причины отзыва называется работа кредитной организации в интересах бизнеса ее владельцев.

«Бизнес-модель АКБ «СВА» (АО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема "неработающих" активов», — отмечается в сообщении ЦБ.

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При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем «технической» трансформации активов.

Как отмечает регулятор, банк СВА оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, в связи с чем у регулятора возникли основания для принятия мер по предупреждению банкротства.

По данным отчетности, на 1 августа «Северо-Восточный Альянс» занимал 250-е место в банковской системе России по величине активов.