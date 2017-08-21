Футболист МЮ дал пинка Ибрагимовичу

Видео: ericbailly24 / Instagram

Защитник «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Эрик Байи в шутку дал пинка шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу. Видео появилось в Instagram-аккаунте Байи.

Швед бросился вслед за обидчиком, но почти сразу остановился. Из видео следует, что Ибрагимович находится в расположении манкунианцев, несмотря на слухи об уходе в один из клубов Главной лиги футбола (MLS).

9 августа сообщалось, что МЮ решил вернуть Ибрагимовича. В июне однолетний контракт шведа с «Манчестер Юнайтед» не был продлен. В апреле 35-летний форвард получил травму колена и выбыл на срок от шести до девяти месяцев.