«Манчестер Юнайтед» расстался с Ибрагимовичем

Английский «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщается на сайте английской премьер-лиги.

Таким образом, 35-летний швед стал свободным агентом и будет искать себе новую команду. Его контракт с МЮ истек летом 2017 года.

В апреле сообщалось о желании Ибрагимовича продолжить карьеру в США.

20 апреля швед получил травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Он успешно перенес операцию и пропустит от шести до девяти месяцев.

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» из французского ПСЖ летом 2016 года и прошлом сезоне забил 28 мячей в 46 играх, став лучшим бомбардиром английской команды.