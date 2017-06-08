МЮ откажется продлевать контракт с выбывшим на 9 месяцев Ибрагимовичем

Руководство «Манчестер Юнайтед» откажется продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источник.

Договор между клубом и шведским форвардом истекает летом 2017 года. В нем предусмотрена опция продления еще на один год, однако в клубе не намерены ее активировать. Расставание с Ибрагимовичем позволит «Манчестер Юнайтед» сэкономить около 19 миллионов фунтов (24,5 миллионов долларов).

В апреле швед получил травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Он успешно перенес операцию и пропустит от шести до девяти месяцев.

В сезоне-2016/2017 Ибрагимович провел 49 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» и забил 29 мячей. Он стал лучшим бомбардиром команды.