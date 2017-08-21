Русский международный банк приостановил прием и выдачу вкладов

Русский международный банк (РМБ) объявил о приостановке открытия счетов и привлечения вкладов. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Банк информирует, что в соответствии с требованием Центрального банка РФ временно приостановлено открытие счетов и привлечение новых депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Зачистка в секторе Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса

«В результате ограничений и возникшего негативного информационного фона в СМИ банк получил значительное количество требований на изъятие денежных средств от клиентов», — отметили в РМБ. Это привело к резкому снижению ликвидности, поэтому выдача и переводы денежных средств в настоящее время ограничены, подчеркнули в кредитной организации.

О возобновлении работы в стандартном режиме будет сообщено дополнительно, добавили в банке.

21 августа ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Северо-Восточный альянс». В качестве причины отзыва называется работа кредитной организации в интересах бизнеса ее владельцев.

В июле рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги Русского международного банка. На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги РМБ в национальной и иностранной валюте находились на уровне Caa2 с «негативным» прогнозом.

На 1 августа 2017 года РМБ занимал 140-е место в банковской системе России по величине активов.