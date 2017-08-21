Лондонский Биг-Бен прозвонил в последний раз перед четырехлетним ремонтом

Знаменитый колокол Биг-Бен на часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне в понедельник, 21 августа, прозвонил в последний раз перед закрытием на длительный ремонт. Видео произошедшего было опубликовано на официальном канале BBC News на YouTube.

Биг-Бен зазвонил в полдень по лондонскому времени (14:00 мск). Предполагается, что он заработает снова только в 2021 году. В течение этих четырех лет колокол будет звучать только по особым случаям, например в канун Нового года.

Биг-Бен функционировал почти без пауз 157 лет. Последний ремонт был в 2007 году. Власти Великобритании планируют потратить на реконструкцию достопримечательности порядка 32 миллионов евро.