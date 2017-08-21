На участках аварийного рудника в Якутии возникла угроза затопления

Накапливающаяся в карьере рудника «Мир» в Якутии вода в любой момент может обрушиться в горные выработки, где спасатели ведут поиски пропавших горняков, а также затопить насосные агрегаты. Об этом в понедельник 21 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС России.

Отмечается, что объем воды в карьере постоянно увеличивается из-за колоссального водопритока, угрозу прорыва устранить пока не удалось. Из-за большого количества воды в горных выработках рудника возникла опасность выхода из строя систем энергоснабжения и вентиляции.

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15 августа спасатели прекратили поисковую операцию на руднике на горизонте минус 310 метров. Это было сделано из-за подтопления горизонта на уровне более метра. Предположительно, там находятся четверо из восьми заблокированных горняков.

4 августа на руднике произошел прорыв воды. В первые часы после инцидента были эвакуированы 142 рабочих из 151. На следующий день удалось вызволить еще одного шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров.

На рудник «Мир» приходится около 11 процентов годовой добычи компании. Ориентир по производству на 2017 год составляет около 39 миллионов карат.