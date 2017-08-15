Спасательные работы на аварийном руднике в Якутии частично прекращены

Спасатели прекратили поисковую операцию на руднике «Мир» в Якутии на горизонте минус 310 метров. Об этом говорится в сообщении на сайте компании-владельца шахты «Алроса».

Как отмечается, это сделано из-за подтопления горизонта на уровне более метра. «Спуск спасателей на горизонт минус 310 метров невозможен, так как несет угрозу их жизням», — указывается в сообщении. Предположительно, там находятся четверо из восьми заблокированных горняков.

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«Все усилия спасателей в настоящий момент направлены на разбор завалов и поиск пропавших шахтеров на горизонте минус 210 метров», — отмечает пресс-служба.

4 августа на руднике произошел прорыв воды. В первые часы после инцидента были эвакуированы 142 рабочих из 151. На следующий день удалось вызволить еще одного шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров.

На рудник «Мир» приходится около 11 процентов годовой добычи компании. Ориентир по производству на 2017 год составляет около 39 миллионов карат.