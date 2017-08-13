МЧС создаст тройной резерв материалов для поиска горняков на руднике «Мир»

МЧС России создает тройной запас материально-технических ресурсов на затопленном алмазодобывающем руднике «Мир» в якутском городе Мирный для поиска пропавших шахтеров. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщается на сайте компании-владельца шахты «Алроса».

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«Смены шахтеров и горноспасателей должны быть обеспечены всей необходимой комплектацией для ведения работ по расчистке завалов», — говорится в сообщении. Поскольку каждый час в рудник поступает 1000-1200 кубометров воды, также создается резерв для обеспечения беспрерывных работ насосов, которые будут откачивать воду на поверхность.

Отмечается, что работы осложняются наличием в горной массе металлических конструкций и труб разного диаметра, которые приходится вырезать с применением моторезов, бензорезов. Подходные выработки подтоплены, завалены горной массой, металлоконструкциями.

4 августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день удалось поднять на поверхность шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остаются пропавшими без вести.