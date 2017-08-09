Связь с горняками в подтопленном руднике «Мир» установить не удалось

Промышленные альпинисты проверили все вентиляционные скважины на подтопленном руднике «Мир» в якутском городе Мирный, однако установить связь с пропавшими шахтерами не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе сибирского регионального центра МЧС России, передает «Интерфакс» в среду, 9 августа.

Как отмечается, скалолазам удалось спуститься на самое дно карьера глубиной 525 метров. «Спуск занял почти восемь часов. Альпинисты уже обследовали весь запланированный район поиска, подавали звуковые сигналы, но безответно», — рассказали в пресс-службе. При этом отмечается, что борта карьера неустойчивы, а видимость практически нулевая из-за пыли.

Командир отряда быстрого реагирования национального центра подготовки горноспасателей и шахтеров МЧС Николай Мясников рассказал, что «все выработки, доступные для прохода спасателей, обследованы». Он добавил, что люди работают в очень сложных условиях.

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«В затопленной части выработок находятся механизмы, валуны, трубы — все, что принесло водой. (...) Дыхательные аппараты предназначены для работы в воде, а здесь — рассол и грязевая масса», — пояснил Мясников. Как сообщается, к настоящему времени водолазы обследовали около трех километров затопленных выработок.

Следственный комитет России после аварии на руднике возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ».

Принадлежащую компании «Алроса» шахту затопило 4 августа. Предполагаемой причиной мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды.

В первые часы после инцидента были эвакуированы 142 рабочих из 151. На следующий день удалось вызволить еще одного шахтера Алишера Мирзаева. Судьба восьми горняков неизвестна.