После аварии на руднике «Мир» возбудили уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после аварии на руднике «Мир» в Якутии. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ»).

«На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе должностные инструкции всех работников», — говорится в сообщении.

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4 августа принадлежащую компании «Алроса» шахту затопило. Предполагаемой причиной мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды.

На момент аварии в шахте находился 151 человек, в первый день удалось вывести на поверхность 142 шахтера. 5 августа стволовой Алишер Мирзаев самостоятельно связался со спасателями, его подняли на поверхность и госпитализировали. Судьба еще восьми горняков неизвестна.