Брата пропавшего шахтера пустят на рудник «Мир»

Брату горняка, пропавшего в результате ЧП на руднике «Мир» в якутском городе Мирный, разрешат спуститься в шахту. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщается на сайте компании «Алроса», владеющей рудником.

«Сегодня к группе спасателей и добровольцев в качестве наблюдателя присоединится брат пропавшего шахтера из Белгорода Алексей Марьин, который накануне в интервью СМИ выражал недоверие к ходу спасательной операции и достаточности принимаемых мер», — говорится в сообщении. Отмечается, что родственник горняка увидит, в каких условиях работают спасатели.

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10 августа брат пропавшего шахтера Дмитрия Марьина Алексей заявил «Росбалту», что власти не сообщают родственникам достоверную информацию о произошедшем. «Спасателей я ни в чем не обвиняю, но не могу знать, что делается под землей, сколько осталось метров до наших ребят, и даже мы не знаем, там ли они, куда идут спасатели. Видим только, что все делается медленно. Почему тянется время — непонятно, как и то, кому это выгодно», — заявил он.

Марьин добавил, что до аварии работы на руднике шли с нарушениями техники безопасности. По его словам, прорывы воды также были 24 и 29 июля.

4 августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день удалось вызволить еще одного шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остаются пропавшими без вести.

Спустя пять суток поисков промышленные альпинисты проверили все вентиляционные скважины на подтопленном руднике на глубине 525 метров, однако установить связь с пропавшими шахтерами им не удалось.