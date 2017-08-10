Ситуация на руднике «Мир» ухудшилась

Уровень воды на подтопленном руднике «Мир» в якутском городе Мирный продолжает повышаться. Об этом в четверг, 10 августа, сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

Отмечается, что грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки. «Ситуация сложная — множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем», — сказал замминистра МЧС России Владлен Аксенов.

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В ликвидации последствий аварии принимают участие 320 человек.

9 августа промышленные альпинисты проверили все вентиляционные скважины на подтопленном руднике, однако установить связь с пропавшими шахтерами не удалось. Скалолазам удалось спуститься на дно карьера на глубину 525 метров.

4 августа на руднике произошел прорыв воды. В первые часы после инцидента были эвакуированы 142 рабочих из 151. На следующий день удалось вызволить еще одного шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров. Судьба восьми горняков неизвестна.

Предполагаемой причиной произошедшего мог стать технологический сбой в резервуаре хранения воды. Следственный комитет России после аварии на руднике возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ».