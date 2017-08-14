Трутнев пообещал продолжить поиски горняков на аварийном руднике в Якутии

Спасательные работы в затопленной шахте рудника «Мир» в Якутии, где ищут восемь горняков, будут продолжены. Об этом журналистам сообщил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в город Мирный, передает ТАСС.

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«Основная задача — постараться спасти людей. Спасательные работы продолжаются, и они продолжатся, пока это будет необходимо и возможно по горным условиям» — заявил чиновник.

Он рассказал, что комиссия Ростехнадзора представит правительству первый доклад о расследовании аварии в течение месяца. «Будут сделаны выводы, что дальше делать и кто должен ответить за происшедшее», — сказал Трутнев, добавив, что ведомство проанализирует обстановку на всех предприятиях компании «Алроса», которая занимается добычей алмазов на аварийном руднике. «Мы должны понять, что рисков повторения ситуации нет», — отметил он.

4 августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день удалось поднять на поверхность шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остаются пропавшими без вести.