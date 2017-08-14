Обнаружено возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»

Обнаружено предположительное место, где могут находиться шахтеры, пропавшие в результате ЧП на руднике «Мир» в якутском городе Мирный. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой горняков, и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны. Селевой поток, хлынувший в горные выработки 4 августа, разрушил все коммуникации рудника: трубопровод, кабельную сеть, машины и механизмы», — сказал заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов, отметив, что темпы поисково-спасательных работ максимальны в сложившихся условиях.

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Работы идут круглосуточно. Поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока будут позволять условия нахождения под землей. На сегодняшний день, расчищено около километра завалов, обследовано около 10 километров аварийных выработок рудника.

9 августа промышленные альпинисты проверили все вентиляционные скважины, однако установить связь с пропавшими шахтерами не удалось. Спасатели спустились на дно карьера — на глубину 525 метров.

4 августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день удалось вызволить еще одного шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остаются пропавшими без вести.