Убившего пару из мести за гибель щенка челябинца осудили на 16 лет

Жителю Челябинской области вынесли приговор за двойное убийство, совершенное в отместку за смерть щенка. Об этом сообщается на сайте областного суда.

В декабре 2016 года мужчина гостил в квартире знакомой пары в Златоусте. Как рассказали «Интерфаксу» в областной прокуратуре, во время распития алкогольных напитков хозяин квартиры заявил, что ему не хватило водки, и предложил сожительнице обменять щенка на алкоголь. Когда она отказалась, мужчина убил животное.

После этого гость, возмущенный поведением хозяев, схватил нож и нанес множество ударов мужчине и женщине. От полученных ранений они скончались на месте происшествия.

Через несколько дней подсудимый пришел в полицию и сознался в преступлении. 43-летнего мужчину признали виновным в убийстве двух лиц и приговорили к лишению свободы сроком на 16,5 лет в колонии строгого режима.