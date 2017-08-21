Путин представил депутатам Адыгеи трех кандидатов на пост главы республики

Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгеи трех кандидатов на пост главы региона, сообщается на сайте Кремля в понедельник, 21 августа.

Среди них — временно исполняющий эти обязанности Мурат Кумпилов, республиканский депутат Александр Лобода и гендиректор предприятия «ЗАРЕМ» Шамсудин Пшизов.

12 января Путин освободил от должности главы Адыгеи Аслана Тхакушинова, в связи с истечением срока полномочий. Его преемника выберет парламент республики 10 сентября 2017 года. В тот же день прямые губернаторские выборы пройдут в 14 регионах страны.

«Исполнилось десять лет моей работе, а с Муратом Кумпиловым — восемь лет. Хорошие показатели экономики — он экономику вел, он в курсе всех дел. Анонимки на нас писали одинаково. Работали одинаково», — сказал Тхакушинов на январской встрече с президентом России, в которой также участвовал врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов.

