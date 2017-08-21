У села Териберка из «Левиафана» появился свой паспорт развития

В Мурманской области утвержден паспорт развития и состав команды по улучшению села Териберка, ставшего знаменитым после фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что подготовка мастер-плана будет осуществлена в соответствии с международной практикой.

Решение о разработке паспорта развития села приняли 20 июня. Этот документ определит перспективное развитие Териберки на основе комплексного подхода к освоению территории.

28 июля сообщалось, что проект по созданию в Мурманской области платформ для СПГ-заводов, производства дикоросов тундры и морской соли, а также складов для автопредприятий получили земельные участки без торгов. Второй получивший господдержку проект делает компания «Териберка Финанс», он направлен на производство экологически чистого производства продукции из дикоросов тундры и морской соли, развитие местных промыслов и тому подобное. Наконец, третье предприятие — создание регионального распределительного центра компании «Тандер».