Финансы
 

ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Нефтяной альянс»

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ЦБ выявил вывод активов из банка «Нефтяной альянс». Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила пресс-служба ЦБ.

Как отмечается в сообщении, активы выводились путем заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества кредитной организации. Объем сделок не уточняется.

«По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации КБ "Нефтяной альянс" не превышает 0,4 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 7,6 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами — 3,5 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

Также бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы договоров, среди которых — кредитные соглашения с заемщиками на сумму более 7,7 миллиарда рублей.

13 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции.

ЦБ отозвал лицензию у «Нефтяного альянса» 14 марта 2017 года. На 1 февраля 2017 года кредитная организация занимала 217-е место в банковской системе России.

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