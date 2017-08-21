ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Нефтяной альянс»

ЦБ выявил вывод активов из банка «Нефтяной альянс». Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила пресс-служба ЦБ.

Как отмечается в сообщении, активы выводились путем заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества кредитной организации. Объем сделок не уточняется.

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«По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации КБ "Нефтяной альянс" не превышает 0,4 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 7,6 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами — 3,5 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

Также бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы договоров, среди которых — кредитные соглашения с заемщиками на сумму более 7,7 миллиарда рублей.

13 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции.

ЦБ отозвал лицензию у «Нефтяного альянса» 14 марта 2017 года. На 1 февраля 2017 года кредитная организация занимала 217-е место в банковской системе России.